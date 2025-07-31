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الرياضة

15 لاعبة في قائمة منتخب الكرة النسائية تحت 17 عاماً

15 لاعبة في قائمة منتخب الكرة النسائية تحت 17 عاماً
31 يوليو 2025 10:44

دبي (وام)

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أعلنت لجنة الكرة النسائية في اتحاد الكرة، اختيار 15 لاعبة لقائمة منتخب الإمارات تحت 17 سنة، إضافة إلى افتتاح مركزين للتدريب، في كل من أبوظبي ودبي، استعداداً للاستحقاقات المقررة في الموسم الجديد.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن الهدف من المركزين هو توسيع قاعدة الممارسات للعبة، واكتشاف الموهوبات من مختلف الفئات السنية لدعم المنتخبات الوطنية.
وأضافت أن برامج مراكز التدريب تتضمن تطوير مهارات اللاعبات الفنية، والجوانب التكتيكية، واللياقة البدنية، وطريقة اللعب الجماعي، بما يسمح بالمشاركة الإيجابية للاعبات منتخبي 15 و17 سنة في دوري السيدات بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات مع فرق عمرية أكبر، وتطبيق الأفكار والمرونة التكتيكية.
وقالت إن المعسكر التدريبي في مقر اتحاد الكرة بدبي، الذي يقام خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، يمثل نقطة محورية في الإعداد، لتعريف اللاعبات، بمفاهيم كرة القدم الحديثة، وطرق اللعب الخاصة بالمنتخب، وتوحيد أسلوبها، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي، بتايلاند في أغسطس المقبل.

اتحاد الكرة
الكرة النسائية
الكرة النسائية الإماراتية
أبوظبي
دبي
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