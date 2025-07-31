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الرياضة

«تيك توك» يفجر القضية.. هل دويه أفضل من يامال؟

«تيك توك» يفجر القضية.. هل دويه أفضل من يامال؟
31 يوليو 2025 11:01

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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استفزاز أم ثقة بالنفس؟.. لم يتردد ديزيريه دويه نجم باريس سان جيرمان «الشاب»، في مقارنة نفسه بنجم برشلونة لامين يامال، في فيديو على «تيك توك» انتشر على نطاق واسع، أوضح دويه موقفه من المقارنة المستمرة مع لامين يامال، حيث قال وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا، «من أفضل من لامين يامال؟ سؤال وجيه.. أنا!»
ولم تكن «مزحة» من دويه أو مجرد تحدٍ من أجل «الترند»، واللاعب كان جاداً في كل كلمة، وحصل على الثناء الذي يدعم ذلك، أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث قاد باريس سان جيرمان بهدفين وتمريرة حاسمة ضد إنتر ميلان، وأنهى الموسم برصيد 16 هدفاً، و16 تمريرة حاسمة في 61 مباراة، ما يجعله منافساً قوياً على جائزة الفتى الذهبي 2025.
وعلى الجانب الآخر، قدّم لامين يامال موسماً رائعاً مع برشلونة، سجل 18 هدفاً، 25 تمريرة حاسمة، و3 ألقاب محلية (الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني)، ولا يزال ينقصه لقب دوري أبطال أوروبا، لكن تأثيره في سن الثامنة عشرة لا يمكن تجاهله، وضمن برشلونة بقاءه في الفريق حتى عام 2031، إذ يعتبره حجر الزاوية في المستقبل.
المقارنات حتمية، لكن لكل منهما مساره الخاص؛ دويه بالقوة والقدرة على إنهاء الهجمات؛ ويامال بالسحر والبراعة، وإلى جانب الموهبة، يُعبّر هذا الحديث عن طموحٍ كبير، يأمل دويه أن يُصبح رمزاً لشباب سان جيرمان، بينما يطمح يامال إلى المجد العالمي مع برشلونة، فمن هو النجم الحقيقي الذي يحكم الجيل القادم من نجوم كرة القدم؟

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