أقوى «10 صفقات» في «الميركاتو الصيفي»



معتز الشامي (أبوظبي)



شهد سوق الانتقالات ازدهاراً ملحوظاً بانتقالات باهظة التكلفة، ورهانات على الشباب، وقرارات استراتيجية تُمثّل توجهاً جديداً للعديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وكان ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي أبرز الأندية التي أبرمت أضخم الصفقات حتى الآن في «الميركاتو الصيفي»، بانتقالات لم تُحطّم الأرقام القياسية فحسب، بل أعادت أيضاً تعريف المشاريع الرياضية متوسطة وطويلة الأجل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز 10 صفقات هذا الصيف من حيث أهميتها المالية والرياضية.

فلوريان فيرتز (ليفربول) - 137.5 مليون يورو

أصبح لاعب الوسط المهاجم الألماني الشاب، البالغ 22 عاماً ، أغلى صفقة في سوق الانتقالات حتى الآن، بعد انتقاله من باير ليفركوزن إلى «أنفيلد»، ودفع ليفربول 117.5 مليون جنيه إسترليني قيمة ثابتة، إضافة إلى 20 مليون جنيه إسترليني قيمة متغيرات لضم أحد ألمع المواهب في عالم كرة القدم، ويُعد فيرتز بمثابة الركيزة الأساسية لمشروع أرني سلوت الجديد.

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 95 مليون يورو

ثاني صفقة كبرى لبطل الدوري الإنجليزي، وقّع المهاجم الفرنسي «23 عاماً»، والذي انضم من آينتراخت فرانكفورت، بعقد حتى عام 2031، وبفضل سرعته ومرونته وقدرته على تسجيل الأهداف، من المتوقع أن يخلف إكيتيكي المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قوة هجومية جديدة.

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 75 مليون يورو

قادماً من برينتفورد، وصل الجناح الكاميروني إلى «أولد ترافورد» بعد موسمٍ رائع سجّل فيه 20 هدفاً، ويعتمد يونايتد بشدة على أدائه ومهاراته في المراوغة، وتبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 11 مليون جنيه إسترليني قيمة متغيرة.

ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – 74.2 مليون يورو

عزز مانشستر يونايتد هجومه باللاعب البرازيلي القادم من ولفرهامبتون، ويتناسب كونيا، البالغ 26 عاماً، مع أسلوب روبن أموريم الديناميكي، ما يضفي على الهجوم خبرة وتنوعاً.

لويس دياز (بايرن ميونيخ) – 75 مليون يورو

يصل اللاعب الكولومبي إلى أليانز أرينا، حاملاً راية التألق كأول صفقة صيفية، وخطوة كبيرة نحو تعزيز هيمنة أبطال ألمانيا، وبينما ينتظر موسيالا تعافيه من إصابته الخطيرة، تُكمل مهارات لويس دياز، ببراعته في المراوغة وتسجيل الأهداف، أحد أخطر خطوط وسط الملعب في أوروبا، إلى جانب الألماني ومايكل أوليسي، خلف هاري كين.

مارتن زوبيميندي (أرسنال) – 70 مليون يورو

يغادر لاعب خط الوسط الإسباني ريال سوسيداد للانضمام إلى مشروع ميكيل أرتيتا في أرسنال، صفقة استراتيجية تُعزز سيطرة «المدفعجية» على الوسط.

ماتيو ريتيجي (القادسية) – 68 مليون يورو

كان تلك الصفقة بمثابة «مفاجأة سوقية»، حيث غادر المهاجم الإيطالي الأرجنتيني فريق أتالانتا لينضم إلى القادسية السعودي، وتتضمن الصفقة عقداً بملايين الدولارات، وتمثل فصلاً جديداً في المساعي الاقتصادية للدوري السعودي للمحترفين.

فيكتور جيوكيريس (أرسنال) - 65.8 مليون يورو

إذا كان هناك شيء واحد يفتقده فريق مميز مثل الذي أسسه ميكيل أرتيتا في أرسنال، فهو لاعب رقم 9 يتمتع بغريزة قاتلة، وبعد إعلانه عن عصيانه وسط مفاوضات شاقة مع سبورتينج لشبونة، والتي أسفرت عن رسوم ثابتة قدرها 65.87 مليون يورو و10.2 مليون يورو أخرى متغيرات، وصل هداف أوروبا في الموسم الماضي (54 هدفاً و13 تمريرة حاسمة) إلى ملعب الإمارات.

جيمي جيتينز (تشيلسي) - 64.3 مليون يورو

عودة الموهوب الإنجليزي البالغ 20 عاماً، إلى تشيلسي بعد تألقه مع بوروسيا دورتموند، ويعدّ مثالاً آخر على التزام النادي بالشباب، ووقع اللاعب عقداً حتى عام 2032، ومن المتوقع أن يكون عنصراً أساسياً في مستقبل الفريق القريب.

جواو بيدرو (تشيلسي) – 63.7 مليون يورو

بعد تألقه في برايتون، ينضم المهاجم البرازيلي البالغ 23 عاماً إلى ستامفورد بريدج ضمن خطة تجديد تشيلسي.