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الرياضة

أندية «أدنوك للمحترفين» تختتم المعسكرات الأوروبية بنسبة 90 %

أندية «أدنوك للمحترفين» تختتم المعسكرات الأوروبية بنسبة 90 %
31 يوليو 2025 17:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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اختتمت معظم أندية دوري أدنوك للمحترفين، مع انقضاء شهر يوليو، معسكراتها الخارجية، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، والذي يُفتتح يوم 16 أغسطس المقبل بمباريات الجولة الأولى التي تشهد لقاءات، شباب الأهلي مع الظفرة، دبا مع الشارقة، العين مع البطائح، واتحاد كلباء مع النصر، فيما تُستكمل الجولة في اليوم التالي بمباريات عجمان مع الوحدة، خورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس.
ويشهد الأسبوع الأول من أغسطس نهاية برنامج الإعداد الخارجي لنحو 90% من أندية دوري أدنوك، باستثناء العين، الذي يواصل تحضيراته في إسبانيا، حيث يخوض ثلاث مباريات قوية ضمن كأس غرناطة أمام إلتشي في 2 أغسطس، الأهلي السعودي في 5 أغسطس، وغرناطة في 9 أغسطس، على أن يعود إلى الدولة في اليوم التالي.
وأكملت بقية الأندية برامجها التدريبية المكثفة ومبارياتها الودية في أوروبا، استعداداً للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد محلياً.
اتحاد كلباء كان من أبرز الفرق بنتائجه في معسكره بسلوفينيا، حيث خاض أربع مباريات ودية وفاز بها جميعاً على فوكوفار الكرواتي (2-0)، مورا السلوفيني (4-1)، دي بيلينتسي السلوفيني (3-0)، والسيلية القطري (4-2)، محققاً 11 هدفاً مقابل 3 فقط في مرماه.
وأنهى البطائح معسكره في صربيا الذي امتد من 12 إلى 31 يوليو، وخاض خلاله أربع مباريات ودية، فاز في اثنتين، وتعادل في واحدة، وخسر الأخرى أمام USCE FC الصربي (1-2)، على أن يستأنف تحضيراته محلياً في 4 أغسطس.
واختتم النصر معسكره الإعدادي في ألمانيا بفوز كبير على دينامو تشيسكي التشيكي (7-1)، فيما أنهى الوصل معسكره في هولندا بفوز على الخليج السعودي (2-1)، أحرزهما سفيان بوفتيني وبرايان بالاسيوس.
وأنهى الوحدة معسكره في ألمانيا الذي تخللته خمس مباريات ودية، وحقق خلالها الفوز على يسكرا دوماجليتسه التشيكي (4-1)، وجيبينباخ (4-0)، وتعادل مع يان ريجنسبورج (1-1)، وبيتروس فلو الفرنسي (2-2)، إضافة إلى تعادل سلبي مع النصر.
وعاد خورفكان من معسكره في تركيا بعد فوز على قونيا سبور (1-0)، ويستكمل استعداداته في الدولة، كما يخوض الشارقة مباراة ودية أمام الشباب السعودي في 3 أغسطس قبل العودة إلى الإمارة في الخامس من الشهر ذاته.
ويختتم شباب الأهلي معسكره في النمسا في 3 أغسطس، فيما ينهي الجزيرة استعداداته في ماربيا الإسبانية في 4 أغسطس، ويعود بني ياس من معسكره في صربيا في الأول من أغسطس، بعد خوض أربع مباريات ودية.
بدوره عجمان يختتم معسكره في صربيا في 2 أغسطس، بعد فترة امتدت 19 يوماً، وشهدت خمس مباريات ودية، بينما عاد دبا من سلوفينيا بعد أربع تجارب تحضيرية، ليستكمل استعداداته النهائية في ملعبه، وتعادل الظفرة في ختام معسكره في سلوفينيا مع بيستريكا (1-1)، قبل الوصول المتوقع إلى أبوظبي مساء اليوم.
وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد الداخلي لجميع الفرق، خلال الأسبوع الأول من أغسطس، وتشهد مباريات ودية محلية، واكتمال قوائم اللاعبين، قبل انطلاق صافرة الموسم الجديد.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
النصر
الوصل
الوحدة
الجزيرة
شباب الأهلي
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