منتخب السلة يواجه مصر في آخر مباريات «العربية»

علي معالي (أبوظبي)

يخوض منتخب السلة مباراته الأخيرة غداً الجمعة، في مواجهة منتخب مصر، ضمن البطولة العربية لكرة السلة في نسختها رقم 26، والمقامة حالياً في البحرين، والتي يسدل عليها الستار مساء بعد غدٍ السبت.

وجمع منتخبنا قبل لقاء «الفراعنة» 6 نقاط بعد فوزين على الكويت والبحرين، وخسارتين أمام الجزائر وتونس.

يبحث منتخبنا عن انتصار ثالث في البطولة، بعد أن قدم أول مباراتين بشكل قوي وجيد بالفوز على الكويت، ثم مستضيف البطولة البحرين، ولكنه نال بعد ذلك 3 خسائر متتالية من الجزائر وتونس وقطر، وكان منتخبنا قد احتل في النسخة السابقة بدبي المركز الرابع عربياً للمرة الأولى في تاريخ البطولات العربية.

وقبل انطلاق مباريات الجولة، وفي ترتيب المنتخبات المشاركة، يأتي منتخب تونس في المركز الأول برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ثم الإمارات بالمركز الثالث بفارق نقطة (7 نقاط)، من فوزين و3 خسائر، ومصر (حامل اللقب)، في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، والبحرين في المركز الخامس بالرصيد نفسه، من فوزين وهزيمتين، تليها قطر في المركز السادس برصيد 5 نقاط من فوز واحد، وثلاث هزائم، والكويت في المركز الأخير من دون أي انتصار.