تسيتسيباس.. عودة «المدرب الوالد»!



لندن (د ب أ)



أعلن لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الاستعانة مرة أخرى بوالده أبوستولوس لتدريبه، بعد الانفصال عن مدربه السابق جوران إيفانيسيفيتش، البطل السابق لبطولة ويمبلدون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الفترة القصيرة التي قضاها اللاعب اليوناني مع إيفانيسيفيتش انتهت الأسبوع الماضي، بعد أقل من شهرين من بدء الثنائي العمل معاً.

وكان إيفانيسيفيتش، الذي قاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش للفوز بتسعة ألقاب من أصل 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، انتقد تسيتسيباس وقال:«لم أر من قبل في حياتي لاعباً غير مستعد بهذا الشكل»، وذلك عقب خروج اللاعب اليوناني من الدور الأول ببطولة ويمبلدون.

ووصل تسيتسيباس للمركز الثالث في التصنيف العالمي تحت قيادة والده، الذي كان مدربه الدائم منذ أن كان صغيراً، ولكنه تراجع للمركز الـ30 منذ انفصالهما في 2024.

وكتب تسيتسيباس على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارته في الدور الثاني ببطولة كندا المفتوحة أمام كريستوفر أوكونيل: «بعض الرحلات لها طريقتها الخاصة في العودة إلى حيث بدأت».

وأضاف: «بعد فترة من الابتعاد، اجتمعت مجدداً مع الشخص الذي آمن بي من البداية والدي، وفي بعض الأحيان تكون العودة إلى الوطن هي الخطوة الأكثر جرأة نحو التقدم إلى الأمام».

وكان تسيتسيباس انفصل عن والده مدرباً، في أغسطس الماضي.