«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي

عصام السيد (أبوظبي)

يشهد مضمار «مونت دو مارسان» العريق في فرنسا، عصر غدٍ الجمعة، انطلاق سباقين للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة نخبة من خيول الإمارات يتصدرها «ولاء» و«شمروخ»، و«فردوس»، و«كلثم»، لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، و«آر بي ماليكسيس» لسيف بخيت مرشد المرر.

وتسعى «خيول الإمارات» لتأكيد جدارتها، ومواصلة انتصاراتها وعروضها الجيدة.

وتشارك في هذه السباقات كوكبة من أبرز الخيول، سواء كانت في أوروبا أو دول الخليج العربي، وتُعد هذه السباقات بروفة للخيول الناشئة، التي تسعى من خلال تلك السباقات لرسم طريقها نحو عالم النجومية في السباقات الكبرى إلى جانب الخيول الأكبر سناً.

ويجتذب سباق «بري بوركجاي» لمسافة 1600 متر، وجائزته المالية 22.5 ألف يورو، 10 من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تتصدرها المهرة «ولاء» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وتسعى ابنة «غزوان»، والفرس «مبروكة»، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد حلولها ثانية في سباق الفئة الثانية، وثالثة في سباق الفئة الثالثة، قبل أن تحقق الفوز بسباق «بري مجيسيان» لمسافة 2000 متر بمضمار باو الفرنسي.

وتنافس من خيول الإمارات أيضاً المهرة «آر بي ماليكسيس» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف توماس دوميللو وقيادة هوجو مويسون، وحققت ابنة «المرتجز» ثلاثة انتصارات في أميركا، قبل أن تحل في المركز الخامس في سباق الفئة الثالثة في آخر مشاركة لها في فرنسا.

وفي سباق «بري دهمان» لمسافة 2150 متراً وجائزته المالية 20 ألف يورو المخصّص للخيول الناشئة عمر ثلاث سنوات فقط، يمثل ياس لإدارة سباقات الخيل المهر «شمروخ» بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة أورتيز مندزابل، وكان ابن «آي جي إس ثرب» قد حلّ في المركز الرابع في مشاركته الوحيدة.

ومن خيول ياس في نفس السباق المهرة «فردوس» ابنة «مهاب»، ويشرف عليها فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، و«كلثم» ابنة «آي جي إس ثرب» بإشراف أنطوني فاتريجانت وقيادة ألكساندر جافلان، ولم يسبق لهما المشاركة من قبل في السباقات.