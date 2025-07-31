تشيلسي يقترب من ضم مدافع أياكس



لندن (د ب أ)



توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق لضم المدافع جوريل هاتو، مقابل مبلغ أولي قدره 37 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة تتوقف على موافقة المجلس الإشرافي لناديه أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من المتوقع أن يوقع هاتو البالغ «19 عاماً» على عقد لمدة سبع سنوات مع تشيلسي حتى عام 2032، وسيخضع للفحص الطبي بعد حصوله على موافقة أياكس للسفر إلى لندن.

وخاض هاتو أول مباراة له مع أياكس في فبراير 2023، وعمره 16 عاماً و335 يوماً فقط، ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الهولندي مع الفريق. وشارك هاتو في 75 مباراة مع أياكس في الدوري الهولندي، وظهر للمرة الأولى مع منتخب هولندا الأول في عام 2023 .

وقرر أياكس بيع هاتو، بحثاً عن المال، بعد غياب الفريق لمدة عامين عن بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تمنح المشاركين بها أموالاً طائلة، لكن أياكس سيعود إلى البطولة الأوروبية الأبرز هذا الموسم.