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الرياضة

العين تحتضن «النسخة الثانية» من «كأس الإمارات للجولف»

العين تحتضن «النسخة الثانية» من «كأس الإمارات للجولف»
31 يوليو 2025 13:34

 
العين (الاتحاد)

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يحتضن نادي العين للفروسية والرماية والجولف «النسخة الثانية» من بطولة كأس الإمارات لهواة الجولف من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، ويشارك في الحدث الكبير نخبة من أبرز اللاعبين الهواة على الساحة العالمية، بواقع 180 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، يمثلون قارات مختلفة، في واحدة من أكبر البطولات للهواة على مستوى المنطقة، والتي تُعد جزءاً من التصنيف العالمي للهواة.
ويُعد كأس الإمارات محطة جديدة في مسيرة تطوير الجولف داخل الدولة، ويُعزّز التزام الإمارات بدعم المنافسات الرفيعة وتطوير المواهب في جميع الفئات العمرية، ويعكس دعم الشركاء والداعمين التوجه الاستراتيجي في بناء مستقبل مشرق لهذه الرياضة محلياً وعالمياً.
وتُعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات في «روزنامة» الجولف الإماراتية لهذا العام، وتقدم فرصة مهمة للمواهب المحلية والخليجية والعربية لإثبات وجودها على مستوى عالمي، في أجواء تنافسية متميزة وتحت إشراف تنظيمي احترافي يعكس تطور المشهد الرياضي في الدولة.
من جانبه، أعرب اللواء عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، عن فخره بتنظيم البطولة في العين، مؤكداً أن الحدث يترجم رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة على جميع المستويات.
وقال: «تنظيم البطولة هو تأكيد على التزام الإمارات بالارتقاء برياضة الجولف وتقديم منصات حقيقية للمنافسة والتطوير، وإن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، هو دليل على الثقة الكبيرة في قدراتنا التنظيمية، وعلى المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة على خريطة الجولف الدولية».

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نادي العين للفروسية والرماية والجولف
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