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الرياضة

مهاجم ليفركوزن يتألم على «الراحلين»!

مهاجم ليفركوزن يتألم على «الراحلين»!
31 يوليو 2025 13:39

 
دوسلدورف (د ب أ)

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طالب باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، التعاقد مع صفقات جديدة، وذلك بعد رحيل عدد من اللاعبين الأساسيين عن الفريق.
وقال شيك في مقابلة نشرتها شبكة «سكاي»: «أهم اللاعبين رحلوا، بالطبع هذا مؤلم، نتمنى أن نتعاقد مع القليل من اللاعبين الجيدين، في هذه اللحظة، لسنا في وضع يسمح لنا بالمنافسة على لقب الدوري».
هذا الصيف، خسر ليفركوزن جهود فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج لفريق ليفربول، وجوناثان تاه لبايرن ميونخ وجرانيت تشاكا لفريق سندرلاند.
وكل هؤلاء اللاعبين كانوا مهمين في موسم 2023 - 2024 عندما فاز الفريق بلقبي الدوري وكأس ألمانيا.
وقال شيك:«بالنسبة لي مهاجماً، كان فلوريان أحد أهم اللاعبين، رحيله خسارة كبيرة، لا يمكننا استبدال فلوريان بالجودة التي يملكها».
ولكنه يعتقد أن رحيل تشاكا سيكون له التأثير الأكبر على الفريق ووصف رحيله بأنه «الخسارة الأكبر».
وقال: «أعتقد أن جرانيت كان أهم لاعب في الفريق كله، كان قائداً، كان اللاعب الأكثر خبرة وببساطة أهم لاعب للفريق».
وقال شيك إن اللاعبين المتبقيين والمنضمين حديثاً يجب عليهم الآن أن «يظهروا شخصيتهم».
وأضاف شيك أن المهاجم الجديد إبراهيم مازا، الذي انضم من فريق هيرتا برلين، الناشط بدوري الدرجة الثانية لاعب جيد، وشدد شيك على أنه يريد قيادة الفريق بثقته وخبرته.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
فلوريان فيرتز
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