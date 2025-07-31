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الرياضة

لاعب ليفربول يحترف «جولف القدم»!

لاعب ليفربول يحترف «جولف القدم»!
31 يوليو 2025 13:46

 
لندن (د ب أ)

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نشر الفرنسي فلوران سيناما بونجول، الذي تألق في صفوف ليفربول الإنجليزي بين عامي 2001 و2006، مجموعة من مقاطع الفيديو لنفسه، وهو يمارس رياضة جولف القدم الجديدة عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور.
وسجل اللاعب البالغ 40 عاماً هدفاً حاسماً في مسيرة تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا عام 2005.
وظهر سيناما بونجول في ملعب جولف سانت دونات، بالقرب من مدينة كان في جنوب شرق فرنسا.
وأظهرت لقطات الفيديو، سيناما بونجول واقفاً، وهو واقف تحت شجرة، ويوجه تسديدته بدقة، حيث انحرفت الكرة إلى اليسار، وهي تتدحرج على الأرض غير المستوية، قبل أن تسقط في الحفرة.
كان سيناما بونجول مبتسماً، وهو يرفع قبضته في الهواء احتفالاً، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» البريطانية.
شارك سيناما بونجول في 65 مباراة مع ليفربول، لكنه لم يكن لاعباً أساسياً، ثم تنقل بعد ذلك في صفوف ريكريتيفو وأتلتيكو مدريد، وسبورتينج لشبونة، وشيكاجو فاير، قبل أن يعتزل اللعب في عام 2019، بعد فترة قصيرة مع نادي سانت بييرويز.

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