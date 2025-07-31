7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجمعة منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لسياسته التي أطلقها لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة وترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصّصات، وتهدف إلى تعزيز جاهزية فرق الناشئين والشباب في أندية دبي لكرة القدم، استعداداً لاستئناف النشاط للموسم الرياضي 2025-2026، وتستمر منافساتها حتى 13 أغسطس.

ويشارك في البطولة 7 فرق تمثل نخبة من الأكاديميات المحلية والإقليمية، وهي، شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الشباب السعودي، أكاديمية جنرز، وأكاديمية الفرجان.

وتأتي هذه الدورة السنوية ضمن سلسلة المبادرات التطويرية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف تعزيز البيئة التنافسية للاعبين الناشئين، ومنحهم فرصة الاحتكاك بأقرانهم في مباريات حقيقية تُسهم في رفع كفاءتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الرسمي.

وتحظى الدورة بأهمية كبيرة، كونها تمثل محطة فنية مهمة لاختبار مستويات اللاعبين وتقييم جاهزية الفرق في بيئة تنافسية فعلية، كما تتيح للأجهزة الفنية والإدارية في الأكاديميات فرصة الوقوف على قدرات اللاعبين، وتحديد عناصر القوة والضعف، فضلاً عن تعزيز العمل الجماعي وتنمية الذكاء التكتيكي لدى اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً مع مديري الأكاديميات المشاركة في الدورة، جرى خلاله استعراض اللوائح الفنية، وجدول المباريات، وآلية إدارة المنافسات، والتنسيق مع اتحاد كرة القدم بشأن تعيين حكام للمباريات، بما يضمن نجاح الحدث وتحقيق أقصى استفادة منه على مختلف المستويات.

تُقام الدورة ضمن خمس فئات عمرية تشمل تحت 13 و14 و15 و16 و17 سنة، وتوزع المباريات على عدد من أندية دبي، حيث تُقام منافسات فئتي تحت 17 وتحت 16 سنة في نادي شباب الأهلي، وفئة تحت 15 سنة في نادي النصر، وفئة تحت 14 سنة في نادي الوصل، بينما تُلعب مباريات فئة تحت 13 سنة في «عالم دبي للرياضة» بمركز دبي التجاري العالمي.