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الرياضة

إيزاك يزيد غموض مصيره بالتدريب مع سوسيداد!

إيزاك يزيد غموض مصيره بالتدريب مع سوسيداد!
31 يوليو 2025 14:01

 لندن (د ب أ)

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بدأ المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك في التدريب بشكل فردي في ملعب ناديه السابق ريال سوسيداد الإسباني، وسط غموض يكتنف مستقبله مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن نيوكاسل، على الأرجح يعلم مكان تواجد إيزاك، حيث يتعافى من «إصابة طفيفة في الفخذ قال النادي إنها منعته، من السفر مع الفريق إلى سنغافورة للمشاركة في جولته التحضيرية للموسم الجديد.
وكان إيزاك أبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خياراته في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن تواصل ليفربول معه بشكل غير رسمي.
وفي حال رحيل إيزاك عن نيوكاسل، سيحصل سوسيداد على 10% من كل يورو يزيد على 70 مليون يورو من قيمة انتقال.
كما سيحصل سوسيداد أيضاً على 2% من خلال برنامج التضامن التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وانضم إيزاك إلى سوسيداد عام 2019 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، وقضى ثلاث سنوات مع الفريق الإسباني قبل انضمامه إلى نيوكاسل في صيف 2022، مقابل مبلغ قياسي بلغ 63 مليون جنيه إسترليني. 

 

 

 

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البريميرليج
نيوكاسل
ليفربول
ريال سوسيداد
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