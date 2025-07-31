البايرن يواصل مطاردة نجم شتوتجارت

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مازالت لديه آمال في التعاقد مع نيك فولتيماد، مهاجم شتوتجارت، رغم عدم التواصل بين الناديين.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم أن بايرن لن يقوم بزيادة العرض الذي تقدم به لضم اللاعب، ولكنه يعتمد على تقديم شتوتجارت لتنازل يسهم في إتمام الصفقة.

من جانبه، يواصل فولتيماد الضغط من أجل إتمام الصفقة، وتقدم بايرن بعرضين لفولتيماد، ولكن رفضهما شتوتجارت.

وذكرت تقارير أن فولتيماد توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الدوري، ولكن لم يتوصل الناديان لاتفاق فيما يتعلق بقيمة الصفقة.

وأكد داني باخمان، وكيل فولتيماد، أن بايرن تقدم بعرض بلغ 55 مليون يورو (8ر62 مليون دولار) في آخر عرض تقدم به، ولكن ذكرت التقارير أن شتوتجارت يريد على الأقل الحصول على 65 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل.

وقال ألكسندر فيرله، رئيس مجلس إدارة شتوتجارت، مؤخراً، إنهم منفتحون على الدخول في مفاوضات بشأن انتقال اللاعب، لكن فقط مقابل رسوم انتقال مرتفعة جداً.

وقال فيرله: «لن نبيعه، سيستمر في لعب كرة القدم معنا، ولكن إذا جاء عرض استثنائي فبالتالي سنكون محترفين بما يكفي للتحدث عنه».

ويمتد عقد فولتيماد (23 عاماً) مع شتوتجارت حتى 2028.

وساعد الفريق في الفوز بكأس ألمانيا في الموسم الماضي، كما شارك في أول مباراتين دوليتين له مع المنتخب الألماني الأول في يونيو، وكان هداف بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً، التي وصل فيها المنتخب الألماني للمباراة النهائية.