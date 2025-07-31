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الرياضة

بيع تذاكر مونديال 2026 يبدأ 10 سبتمبر

بيع تذاكر مونديال 2026 يبدأ 10 سبتمبر
31 يوليو 2025 16:05

زيوريخ (د ب أ)

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تنطلق المرحلة الاولى من بيع تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدو وكندا والمكسيك، يوم الأربعاء 10 سبتمبر المقبل، وستكون بنظام القرعة، مع وجود فرصة حصرية لحاملي بطاقات «فيزا» حول العالم.
وستكون الفرصة للمشاركين بقرعة البيع المسبق لشركة «فيزا» بين 10 19 سبتمبر، لشراء التذاكر في المرحلة الأولى من بيع التذاكر.
وسيتم إخطار حاملي البطاقات الذين تم اختيارهم عشوائياً عن طريق القرعة عبر البريد الإلكتروني ابتداءً من 30 سبتمبر، كما سيخصص لهم فترة معينة من الوقت في شهر أكتوبر، لشراء التذاكر عند توفرها.
وقال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية لشركة «فيزا»: «تزداد الحماسة بوتيرة متسارعة بانتظار كأس العالم 2026، لذلك سيكون يوم 10 سبتمبر يوماً مهماً لجميع عشاق كرة القدم حول العالم، إذ يسرنا تجديد الشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمنح المشجعين أولى الفرص من أجل حجز مقاعدهم في العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم، فهذه التذكرة ليست مجرد بطاقة لمشاهدة كأس العالم، بل هي بوابة عبور إلى البطولة الأروع والأكثر شمولية في التاريخ، والجميع يرغبون بالمشاركة في هذه اللحظة، لذلك احرصوا على إنشاء معرف الخاص بكم وجهزوا بطاقات».
ونقل الموقع الرسمي للفيفا عن فرانك كوبر، رئيس قسم التسويق في شركة فيزا، قوله: «مع تبقي أشهر معدودة على انطلاق البطولة، بلغت الحماسة ذروتها، وتعتز شركة فيزا وتفتخر بكونها القلب النابض للفعالية، من خلال إحضار المشجعين إلى قلب الحدث وتشجيع الشركات المحلية على تقديم أفضل ما لديها، فالأمر لا يتعلق بمجرد الشراء المبكر للتذاكر، بل بتوفير الفرص في كامل أميركا الشمالية وإلهاب الحماسة في المجتمع العالمي لكرة القدم وضمان استمرار الأثر الاقتصادي للبطولة إلى ما بعد إطلاق صافرة النهاية».
ونظراً إلى حجم الطلب المرتفع المتوقع على تذاكر كأس العالم، سيتم إصدارها على مراحل، بحيث ستكون عملية الشراء مختلفة في كل مرحلة، ومن المتوقع أن تكون نسخة عام 2026 من كأس العالم، هي الأعظم في تاريخ البطولة، وسيتنافس فيها 48 منتخبا ضمن 104 مباريات تتوزع على ثلاث دول مستضيفة.

كأس العالم لكرة القدم
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