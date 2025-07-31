الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط يبحث ترتيبات استضافة «ألعاب المستقبل 2025»

سلطان بن خليفة بن شخبوط يبحث ترتيبات استضافة «ألعاب المستقبل 2025»
31 يوليو 2025 18:30

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«النقل المتكامل» يدشّن استراحتين لسائقي دراجات التوصيل بأبوظبي
13 موقعاً آمناً للصيد الترفيهي في أبوظبي

بحث الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، مع دان ميركلي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمنظمة Phygital International، آخر التحضيرات الخاصة باستضافة بطولة «ألعاب المستقبل 2025»، المقررة إقامتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في اجتماع مشترك عقد في أبوظبي، بحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم خوري، عضو مجلس الإدارة استعرض خلاله الجانبان الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة، وآليات مشاركة الفرق واللاعبين في منافسات الرياضات الهجينة التي تجمع بين الواقعين الرقمي والمادي إلى جانب بحث التعاون المشترك لضمان تنظيم نسخة متميزة من البطولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الشيخ سلطان بن شخبوط أهمية استضافة البطولة لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الرياضات المستقبلية، مشيراً إلى انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى مجتمع «فيجيتال» العالمي بوصفه العضو رقم 100 وشدد على حرص الاتحاد على دعم وتطوير هذا النوع من الرياضات في المنطقة.
من جهته، أعرب دان ميركلي عن تقديره للشراكة مع الإمارات، مشيداً بالبنية التحتية المتطورة والدعم المؤسسي وأكد أن أبوظبي تُعد وجهة مثالية لانطلاق أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط.

أبوظبي
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©