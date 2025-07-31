منتخب سلة الكراسي المتحركة يشارك في بطولة العالم

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجمعة، منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها جنوب أفريقيا خلال الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس بمشاركة منتخب الإمارات.

يشارك في البطولة 14 منتخباً تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، ويخوض منتخب الإمارات المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بريطانيا، ومصر، وكرواتيا، وكينيا، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات أستراليا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، وسولوفينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا، وكندا، والنمسا، والبرتغال.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب أفريقيا أمس، برئاسة إسماعيل المرازيق مدير الفريق، والجهازين الفني والإداري المكونين من المدرب عباس أقاكوجكي، والمساعد طارق إلياسي، إضافة إلى 4 لاعبين هم: محمد هاشل الحبسي، وجاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي، ومحمد الحامد الهاشمي.

وتُعد هذه المشاركة محطة جديدة في مسيرة منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد نتائجه الإيجابية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أُقيمت في مدينة هانجتشو الصينية خلال يونيو الماضي، واحتل فيها المركز الخامس.