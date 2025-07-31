نوتنجهام يضم «جناح» بولونيا



لندن (رويترز)



قال نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه تعاقد مع الجناح السويسري دان ندوي من بولونيا الإيطالي بعقد لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن نوتنجهام دفع 34 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الدولي السويسري البالغ «24 عاماً»

وانضم ندوي إلى بولونيا في أغسطس 2023، قادماً من بازل السويسري، مقابل 10 ملايين يورو (11 مليون دولار).

وشارك اللاعب في 41 مباراة مع بولونيا في جميع المسابقات الموسم الماضي، مسجلاً تسعة أهداف، ومقدماً ست تمريرات حاسمة.

وسجل هدف الفوز ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا، ليساعد بولونيا على تأمين أول بطولة كبرى له منذ 51 عاماً.

وقال ندوي: «إنها فترة مثيرة للغاية في فورست، وأدركت منذ البداية رغبتي في أن أكون جزءاً من هذا المشروع. إنه فريق طموح للغاية يتمتع بتاريخ عريق، وأتطلع بشوق للبدء».

ويمكن أن يحل ندوي محل الجناح السابق لفريق نوتنجهام أنتوني إيلانجا، الذي انضم إلى نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، ولعب أيضاً بشكل أساسي على الجانب الأيمن، مثل ندوي.

منذ ظهوره الدولي للمرة الأولى في عام 2022، شارك ندوي في 22 مباراة دولية مع سويسرا، وبدأ جميع المباريات الخمس في بطولة «يورو 2024» خلال مسيرتهم إلى دور الثمانية.

ويبدأ نوتنجهام الذي حصل على المركز السابع في الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه ضد برنتفورد في 17 أغسطس المحالي.