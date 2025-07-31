كوفنتري سيتي يدرس بناء ملعب جديد



لندن (د ب أ)



يدرس نادي كوفنتري سيتي، الذي يلعب في بطولة دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) إمكانية بناء ملعب جديد يتسع لـ40 ألف متفرج.

وأوضحت تقارير أن الفريق الذي يدربه أسطورة تشيلسي، فرانك لامبارد، تواصل مع الجهات المختصة في المدينة من أجل أخد المشورة بشأن تلك الخطوة المحتملة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن دوج كينج، مالك نادي كوفنتري، كتب خطاباً إلى جولي نوجينت، الرئيسة التنفيذية لمجلس المدينة، يستفسر فيه عن إمكانية بناء ملعب جديد في موقع ملعب «بوتس بارك أرينا».

ويتواجد فريق كوفنتري المنافس في رياضة الرجبي في هذا الملعب، وكان رئيسه رفض فكرة التوسع أو مشاركة الملعب معتبراً ذلك أمراً غير مجد.

كما أوضحت التقارير أن رد المجلس على ذلك الطلب جاء سلبياً، فيما يتعلق بمقترح الذهاب إلى مكان جديد.

ومع اقتراب نهاية عقد الملعب الحالي للفريق «كوفنتري بلدينج سوسيتي أرينا» بنهاية موسم 2027-2028، يبحث النادي عن خيارات إضافية في المستقبل.