الأستراليات يتفوقن على الأميركيات في «مونديال السباحة»



سنغافورة (أ ف ب)



تفوّق المنتخب الأسترالي بقيادة مولي أوكالاجان على نظيره الأميركي، ونجمته كايتي ليديكي، وأحرز لقب سباق التتابع 4 في 200 متر حرة، في منافسات السباحة، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة حتى الثالث من أغسطس.

وسجّل المنتخب الأسترالي 7:39:35 دقيقة، ليتقدم بفارق ضئيل جداً على نظيره الأميركي (7:40:01 دقيقة)، فيما جاء المنتخب الصيني ثالثا (7:42:99 دقيقة).

ورفعت أوكالاجان (21 عاماً) رصيدها في البطولة إلى ثلاث ذهبيات، بعدما سبق لها الفوز بـ200 متر حرة والتتابع 4 في 100 متر حرة، ليصبح رصيدها الإجمالي في بطولة العالم 11 ذهبية، إضافة إلى 5 ذهبيات أولمبية.

في المقابل، أحرزت ليديكي (28 عاماً) ذهبية 1500 متر في سنغافورة، رافعة رصيدها إلى 22 لقباً عالمياً وباتت بالتالي على بعد أربع ذهبيات من معادلة رقم مواطنها الأسطورة مايكل فيلبس من حيث أكبر عدد ألقاب في بطولة العالم.