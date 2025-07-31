ميلان.. حفل التسعة»!



كانبرا (د ب أ)



حقق ميلان الإيطالي انتصاراً ساحقاً 9 - صفر على بيرث جلوي الأسترالي، في المباراة الودية، ضمن استعدادات الفريق اللومباردي لانطلاق الموسم الجديد.

وافتتح فيليبو تيراتشيانو التسجيل مبكراً لميلان في الدقيقة الثالثة، فيما أضاف زميله نوا أوكافور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و27 على الترتيب، ثم أحرز كريستيان كوموتو وسامويل شوكويزي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 29 من ضربة جزاء و32 على الترتيب.

وسجل رافاييل لياو وصامويل ريتشي الهدفين السادس والسابع لميلان في الدقيقتين 47 و59 على الترتيب، ثم أحرز يونس موسى الهدف الثامن في الدقيقة 80، واختتم لياو مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف التاسع لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

ويفتتح ميلان مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي أمام كريمونيسي في 23 أغسطس.