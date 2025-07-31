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الرياضة

توتنهام يُسقط أرسنال بـ«صاروخ سار»

توتنهام يُسقط أرسنال بـ«صاروخ سار»
31 يوليو 2025 19:04

 
هونج كونج (أ ف ب)

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سجل السنغالي باب ماتار سار هدفاً من منتصف الملعب، منح توتنهام الفوز على جاره اللندني أرسنال 1-0، في مباراة ودية بكرة القدم في هونج كونج.
وهذا أول ديربي لشمال لندن يقام خارج بريطانيا، وانتهى بعد خطأ من حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا المتقدم عن مرماه.
قدم رايا أداءً هزيلاً، وترك ركلتين ركنيتين تتنزهان أمام مرماه، ثم كشف شباكه في الدقيقة 45، ما دفع بلاعب الوسط الشاب سار إلى إطلاق تسديدة ناجحة بعيدة المدى من خمسين متراً، بعد انتزاع الكرة من مايلز لويس-سكيلي.
ورغم ودية المباراة، كانت المنافسة شرسة على الكرة بين الجارين اللدودين في ملعب كاي تاك المبرّد في هونج كونج.
وبدأ أرسنال المباراة طامحاً للتسجيل، لكن توتنهام أصاب القائم ثلاث مرات، وكان يستحق التقدم في الشوط الأول.
حاصر أرسنال منطقة توتنهام في مطلع الثاني، لكن دفاع مدربه الجديد الدنماركي توماس فرانك صعّب المهمة على رجال الإسباني ميكل أرتيتا.
وجد البرازيلي الدولي جابريال مارتينيلي ثغرة في الدقيقة 58، لكنه سدد فوق العارضة على بعد 15 متراً.
دفع أرتيتا بالبلجيكي لياندرو تروسار، والإسباني الجديد مارتن سوبيمندي الذي كاد يسجل من لمسته الأولى، لكن كرته علت العارضة.
وحفّزت الجماهير الكوري الجنوبي سون هيونج-مين بعد دخوله في الدقيقة 76، ثم علت الهتافات بعد المشاركة الأولى للمهاجم السويدي فيكتور يوكيريس مع أرسنال قبل 13 دقيقة من النهاية.
وتعاقد أرسنال مع يوكيريس الذي ارتدى القميص الرقم 14، مقابل 67 مليون دولار قبل ستة أيام.
حاول إدراك التعادل، لكن توتنهام حسم الفوز قبل رحلته إلى كوريا الجنوبية لملاقاة مواطنه الآخر نيوكاسل يونايتد الأحد، فيما يعود أرسنال إلى دياره بعد ثلاث مباريات في سنغافورة وهونج كونج.

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