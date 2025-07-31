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الرياضة

برشلونة يُغرق سيول بـ «سباعية»

برشلونة يُغرق سيول بـ «سباعية»
31 يوليو 2025 19:10

 
سيول (د ب أ)

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حقق برشلونة الإسباني انتصاراً كاسحاً 7-3 على فريق سيول الكوري الجنوبي، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لانطلاق الموسم الجديد.
وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 14، غير أن تشو يونج ووك قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الكوري الجنوبي في الدقيقة 26، فيما أحرز زميله يزن أبو العرب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وعاد يامال لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، ثم أحرز زملاؤه أندرياس كريستنسن وفيران توريس وجافي الأهداف من الرابع إلى السادس في الدقائق 55 و74 و76على الترتيب.
وأحرز جونج هان مين الهدف الثالث لسول في الدقيقة 85، فيما سجل فيران توريس الهدف السابع لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 88 .
ويستهل برشلونة، الذي توج بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والسوبر) في الموسم المنصرم، مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإسباني لكرة القدم بملاقاة مضيفه ريال مايوركا في 16 أغسطس.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
سيول
كوريا الجنوبية
لامين يامال
ليفاندوفسكي
توريس
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