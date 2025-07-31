الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت: ليفربول لن يتردد في التعاقد مع أي لاعب

سلوت: ليفربول لن يتردد في التعاقد مع أي لاعب
31 يوليو 2025 19:33

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
براءة لاعب وستهام من «التهمة الخطيرة»!
دياز يكشف عن نصيحة فيرتز بالانتقال إلى بايرن ميونيخ


أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن ناديه لن يتردد في التعاقد مع لاعب جديد في حال سنحت الفرصة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ليفربول أنفق ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني (9. 396 مليون دولار) في فترة الانتقالات الجارية، لكنه ما زال يسعى للتعاقد مع ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، وهو ما قد يمثل رقماً قياسياً بريطانياً في سوق الانتقالات.
ورغم أن اهتمام النادي بإيزاك، الدولي السويدي، بدأ يتلاشى في بعض الفترات، خاصة مع عدم إبداء اللاعب اهتمامه، فإن التكهنات بشأن ذلك زادت، بعدما غاب اللاعب عن رحلة نيوكاسل إلى كوريا الجنوبية، لخوض مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيله إلى ملعب «أنفيلد».
لكن سلوت قال إن ليفربول لن يتوقف عن صرف الأموال في سوق الانتقالات.
وقال المدرب الهولندي للصحفيين لدى مغادرته اليابان بعد نهاية جولة فريقه هناك: «دائماً أقول إن ليفربول إذا وجد فرصة للتعاقد مع لاعب في سوق الانتقالات، لن نتردد في ذلك».
وأضاف: «في النهاية الأمر يتعلق بإمكانيات وجودة اللاعبين، ولقد تعاقدنا مع لاعبين جيدين للغاية، ونحن في وضع جيد للغاية بالفعل».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©