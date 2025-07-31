سلوت: ليفربول لن يتردد في التعاقد مع أي لاعب



لندن (د ب أ)



أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن ناديه لن يتردد في التعاقد مع لاعب جديد في حال سنحت الفرصة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ليفربول أنفق ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني (9. 396 مليون دولار) في فترة الانتقالات الجارية، لكنه ما زال يسعى للتعاقد مع ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، وهو ما قد يمثل رقماً قياسياً بريطانياً في سوق الانتقالات.

ورغم أن اهتمام النادي بإيزاك، الدولي السويدي، بدأ يتلاشى في بعض الفترات، خاصة مع عدم إبداء اللاعب اهتمامه، فإن التكهنات بشأن ذلك زادت، بعدما غاب اللاعب عن رحلة نيوكاسل إلى كوريا الجنوبية، لخوض مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيله إلى ملعب «أنفيلد».

لكن سلوت قال إن ليفربول لن يتوقف عن صرف الأموال في سوق الانتقالات.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين لدى مغادرته اليابان بعد نهاية جولة فريقه هناك: «دائماً أقول إن ليفربول إذا وجد فرصة للتعاقد مع لاعب في سوق الانتقالات، لن نتردد في ذلك».

وأضاف: «في النهاية الأمر يتعلق بإمكانيات وجودة اللاعبين، ولقد تعاقدنا مع لاعبين جيدين للغاية، ونحن في وضع جيد للغاية بالفعل».