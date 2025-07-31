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الرياضة

«اليويفا» يغرّم سان جيرمان لـ«سوء السلوك»

«اليويفا» يغرّم سان جيرمان لـ«سوء السلوك»
31 يوليو 2025 20:01

 
باريس (رويترز)

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه عاقب باريس سان جيرمان بغرامة مالية بسبب سوء سلوك جماهيره خلال فوز النادي على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.
ووجهت اتهامات لبطل فرنسا، الذي سحق إنتر ميلان 5-صفر في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، بعد اقتحام المشجعين لأرض الملعب وإشعال الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات وتخريب الممتلكات وعرض رسالة غير لائقة.
وتدفق آلاف من مشجعي باريس سان جيرمان إلى أرض الملعب بعد صفارة النهاية للاحتفال بأول لقب للنادي في كأس أوروبا، مع دخول عدد كبير من المشجعين من خلف المرمى إلى أرض الملعب، مما أربك المشرفين على الملعب الذين كافحوا من أجل استمرار سيطرتهم على الأجواء.
وفي المجمل، تم تغريم باريس سان جيرمان 148 ألف يورو (169208.40 دولار)، وكانت العقوبة الأكبر هي اقتحام الملعب واستخدام الألعاب النارية.
وأصدرت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً حظراً على بيع تذاكر مباريات باريس سان جيرمان خارج أرضه وذلك لمباراة واحدة خاصة باليويفا، مع تعليق العمل بالعقوبة لمدة عامين.

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