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الرياضة

إصابة لاعب شتوتجارت في «الكاحل»

إصابة لاعب شتوتجارت في «الكاحل»
31 يوليو 2025 20:03

 
برلين (د ب أ)

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أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم في بيان، أن لاعب خط وسطه أنجيلو شتيلر تعرض لتمزق جزئي في الرباط الجانبي لكاحله الأيسر.
وتعرض شتيلر للإصابة خلال حصة تدريبية، ليغيب عن التدريبات في الأيام المقبلة، لكنه سيبقى مع الفريق خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وفقاً لشتوتجارت.
وأضاف النادي: «تعتمد إجراءات تعافي شتيلر وعودته اللاحقة للتدريبات التأهيلية على أعراضه ومستويات تأثره بالإصابة».
ولم يحدد شتوتجارت جدولاً زمنياً لعودة شتيلر، لكنه قال إنه من غير المرجح أن يكون متاحاً للمباراتين الوديتين ضد تولوز الفرنسي (2 أغسطس)، وبولونيا الإيطالي في التاسع من الشهر ذاته.
وفي الموسم الماضي، عاد شتيلر من إصابة في الكاحل، في وقت أسرع من المدة المحددة له، ليشارك في نهائي كأس ألمانيا الذي فاز به ناديه، ومع ذلك، اضطر للانسحاب من قائمة منتخب ألمانيا التي خاضت الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا في يونيو الماضي لعدم اكتمال تعافي كاحله.
ويفتتح شتوتجارت مبارياته في الموسم الكروي الجديد بمواجهة من العيار الثقيل أمام بايرن ميونيخ في كأس فرانز بيكنباور السوبر الشهر المقبل.

 

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