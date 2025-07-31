فيرستابن ينهي الشائعات بـ «إعلان بقاء»!



بودابست (أ ف ب)



وضع بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن حدّاً لشائعات استمرت عدة أسابيع، بإعلانه بقاءه مع ريد بول في الموسم المقبل من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وقال فيرستابن على هامش جائزة المجر الكبرى المقررة الأحد، إنه الوقت المناسب لـ«وضع حدّ للشائعات»، مضيفاً: «لم أقل حقا أي شيء عن الموضوع (رحيله من عدمه) لأن تركيزي كان منصباً على الحديث مع الفريق حول كيفية تحسين أدائنا، والأفكار المستقبلية للعام المقبل أيضاً، ولهذا لم يكن لديّ ما أضيفه حقاً».

وأضاف «لكني أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء كل الشائعات، وبالنسبة لي، كان من الواضح دائماً أني سأبقى، أعتقد أن هذا كان الشعور العام داخل الفريق أيضاً، لأننا كنا دائماً في نقاشات حول ما يمكننا فعله بالسيارة، وعندما لا تكون مهتما بالبقاء، تتوقف عن الحديث عن مثل هذه الأمور، وأنا لم أفعل ذلك أبداً».

وعاد فيرستابن مجدداً إلى دائرة التكهنات في الأسابيع الأخيرة بعدما كشف البريطاني جورج راسل أن فريقه مرسيدس أجرى محادثات مع ممثلي السائق الهولندي بشأن الخطط المستقبلية لبطل الأعوام الأربعة الماضية.

ويرتبط فيرستابن بعقد مع ريد بول حتى نهاية موسم 2028، لكنه يتضمن بنود خروج يمكن تفعيلها خلال العطلة الصيفية، ومفادها أنه يحق له بالمغادرة إذا لم يكن ضمن المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب السائقين مع الوصول إلى نهاية يوليو.

لكن بعد حلوله رابعاً في جائزة بلجيكا، أنهى الهولندي شهر يوليو وهو في المركز الثالث برصيد 185 نقطة وبفارق كبير عن ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري (266) والبريطاني لاندو نوريس (250).

ومع تأكيد بقاء فيرستابن مع ريد بول، بات من المرجح أن يقوم فريق مرسيدس بتجديد عقدي سائقيه راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي اللذين كانا في حالة انتظار مرتبطة بمستقبل الهولندي.