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الرياضة

توتنهام يدخل في مفاوضات لضم بالينيا من بايرن ميونيخ

توتنهام يدخل في مفاوضات لضم بالينيا من بايرن ميونيخ
31 يوليو 2025 21:11

 
لندن (د ب أ)

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دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات مع بايرن ميونيخ الألماني، حول انتقال محتمل للبرتغالي جواو بالينيا، لاعب وسط الفريق البافاري، على سبيل الإعارة، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وانضم بالينيا إلى بايرن ميونيخ قادماً من فولهام الصيف الماضي، في صققة قيمتها 4. 47 مليون جنيه إسترليني (7. 62 مليون دولار)، لكنه عانى من صعوبات عديدة في موسمه الأول بألمانيا.
وعانى اللاعب البرتغالي الدولي من إصابات عديدة وشارك أساسياً في ست مباريات فقط في الدوري الألماني، حينما كان جاهزاً تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام عودته مؤقتاً إلى لندن مجدداً من بوابة توتنهام.
ويملك توتنهام العديد من الخيارات في وسط الملعب، لكنه سيكون بحاجة لخيارات متنوعة في موسم سيشهد مشاركته في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعد فوزه بالدوري الأوروبي في مايو الماضي، وستكون إضافة بالينيا للفريق بمثابة دعم كبير لمشروع المدرب الدنماركي توماس فرانك، الذي تولى المهمة مؤخراً.
وارتبط بالينيا «30 عاماً» بالانتقال إلى توتنهام قبل إتمام صفقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ.
وقدم لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي السابق، عامين جيدين في فولهام، حيث شارك في 79 مباراة وسجل ثمانية أهداف، ليصبح نجم الجماهير في ملعب «كرافن كوتيج». وكان توتنهام تعاقد مع الغاني محمد قدوس من وستهام بداية يوليو الجاري، لكنه فشل في التعاقد مع مورجان جيبس وايت، قائد نوتنجهام فورست، وسيسعى لضم بالينيا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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