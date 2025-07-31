الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يهدف إلى عودة موسيالا بنهاية العام

بايرن ميونيخ يهدف إلى عودة موسيالا بنهاية العام
31 يوليو 2025 21:14

 
ميونيخ (أ ب)

أخبار ذات صلة
دياز يكشف عن نصيحة فيرتز بالانتقال إلى بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع دوناروما


لا يزال جمال موسيالا يستخدم العكازات بعد كسر ساقه في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، لكن ناديه بايرن ميونيخ الألماني يأمل في عودته بنهاية العام الجاري.
وغادر لاعب الوسط المهاجم الشاب «22 عاماً» الملعب وهو يتألم بعد اصطدامه بالإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال خسارة الفريق البافاري صفر- 2 بدور الثمانية للمونديال، الذي جرى بالولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، في حفل تقديم الكولومبي لويس دياز، الوافد الجديد للفريق «لا يزال جمال يستخدم العكازات، لكن الأمور تسير على ما يرام».
وأضاف إيبرل أن النادي يتوقع عودة موسيالا في نفس وقت عودة الظهير ألفونسو ديفيز، حيث غاب اللاعب الكندي عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة خطيرة في أربطة الركبة مع منتخب بلاده في مارس الماضي، لكن إيبرل قال إنه أجرى «أولى تدريباته على أرض الملعب».
شدد إيبرل: «لم نواجه أي مشاكل حتى الآن مع أي منهما، يتعين علينا أن نتمسك بالأمل بأن يبقى الوضع على ما هو عليه، ونأمل أن يكونا جاهزين بنهاية العام الحالي».

 

بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
جمال موسيالا
لويس دياز
باريس سان جيرمان
مونديال الأندية
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©