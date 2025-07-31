بايرن ميونيخ يهدف إلى عودة موسيالا بنهاية العام



ميونيخ (أ ب)



لا يزال جمال موسيالا يستخدم العكازات بعد كسر ساقه في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، لكن ناديه بايرن ميونيخ الألماني يأمل في عودته بنهاية العام الجاري.

وغادر لاعب الوسط المهاجم الشاب «22 عاماً» الملعب وهو يتألم بعد اصطدامه بالإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال خسارة الفريق البافاري صفر- 2 بدور الثمانية للمونديال، الذي جرى بالولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، في حفل تقديم الكولومبي لويس دياز، الوافد الجديد للفريق «لا يزال جمال يستخدم العكازات، لكن الأمور تسير على ما يرام».

وأضاف إيبرل أن النادي يتوقع عودة موسيالا في نفس وقت عودة الظهير ألفونسو ديفيز، حيث غاب اللاعب الكندي عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة خطيرة في أربطة الركبة مع منتخب بلاده في مارس الماضي، لكن إيبرل قال إنه أجرى «أولى تدريباته على أرض الملعب».

شدد إيبرل: «لم نواجه أي مشاكل حتى الآن مع أي منهما، يتعين علينا أن نتمسك بالأمل بأن يبقى الوضع على ما هو عليه، ونأمل أن يكونا جاهزين بنهاية العام الحالي».