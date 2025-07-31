مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع دوناروما



لندن (د ب أ)



أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكة قنوات «سكاي سبورتس» عبر موقعها الإلكتروني، أن دوناروما دخل العام الأخير في عقده مع الفريق الفرنسي الذي اقترب من التعاقد مع حارس جديد وهو لوكاس شوفالييه، حارس فريق ليل.

ولا يبدو الحارس الدولي الإيطالي متعجلاً في اتخاذ قراره حول مستقبله، ويرغب في المنافسة مع شوفالييه على مركز الحارس الأساسي في الفريق.

ولا زالت هناك إمكانية لبقاء دوناروما مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء اهتمام مانشستر يونايتد بضم دوناروما، ليثير المزيد من الشكوك حول مستقبل الحارس الأساسي، الكاميروني أندريه أونانا، ويتواجد الحارس الدولي الكاميروني مع الفريق في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، لكنه يغيب عن المشاركة بسبب إصابة في أوتار الركبة.