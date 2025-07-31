الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع دوناروما

مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع دوناروما
31 يوليو 2025 21:30

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
براءة لاعب وستهام من «التهمة الخطيرة»!
بايرن ميونيخ يهدف إلى عودة موسيالا بنهاية العام


أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت شبكة قنوات «سكاي سبورتس» عبر موقعها الإلكتروني، أن دوناروما دخل العام الأخير في عقده مع الفريق الفرنسي الذي اقترب من التعاقد مع حارس جديد وهو لوكاس شوفالييه، حارس فريق ليل.
ولا يبدو الحارس الدولي الإيطالي متعجلاً في اتخاذ قراره حول مستقبله، ويرغب في المنافسة مع شوفالييه على مركز الحارس الأساسي في الفريق.
ولا زالت هناك إمكانية لبقاء دوناروما مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وجاء اهتمام مانشستر يونايتد بضم دوناروما، ليثير المزيد من الشكوك حول مستقبل الحارس الأساسي، الكاميروني أندريه أونانا، ويتواجد الحارس الدولي الكاميروني مع الفريق في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، لكنه يغيب عن المشاركة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
باريس سان جيرمان
جانلويجي دوناروما
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©