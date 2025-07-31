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الرياضة

دياز يكشف عن نصيحة فيرتز بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

دياز يكشف عن نصيحة فيرتز بالانتقال إلى بايرن ميونيخ
31 يوليو 2025 21:32

ميونيخ (أ ف ب)

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صرّح اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز أن زميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الألماني فلوريان فيرتز، أخبره أنه «سيستمتع» بالانتقال إلى بطل «البوندسليجا» بايرن ميونيخ، وذلك خلال تقديمه لاعباً جديداً في صفوف النادي البافاري.
وذكرت تقارير أن النادي الألماني دفع مبلغاً قد يصل إلى 75 مليون يورو (86.5 مليون دولار) للحصول على خدمات البالغ 28 عاماً بعقد يمتد حتى 2029.
والتحق فيرتز بـ«الحمر» قادماً من باير ليفركوزن في يونيو، على الرغم من ارتباط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى بطل ألمانيا 34 مرة.
ولم يمض دياز سوى بضعة أسابيع إلى جانب الدولي الألماني في ليفربول، لكنه كشف أن نصيحة فيرتز شجعته على الانتقال إلى الدوري الألماني.
وقال الكولومبي: «تحدثت مع فلوريان عدة مرات، وأخبرني أن الدوري الألماني قوي للغاية ويشبه الدوري الإنجليزي المعتمد على القوة البدنية، كما أن الملاعب ممتلئة دائماً».
وأضاف: «قال إنني سأستمتع بالأمر، تمنى لي التوفيق. أشكره على ذلك».
وبات دياز ثالث أغلى صفقة في تاريخ ناديه الجديد بعد قائد منتخب إنجلترا هاري كين الذي تعاقد معه من توتنهام مقابل 108.74 مليون دولار في 2023، والفرنسي لوكاس هرنانديز الذي تعاقد معه من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 91.57 مليون دولار في 2019.
لكنه قال إنه غير قلق بشأن الضغط الذي سيسببه سعره: «لا أستطيع الجزم إن كنت أستحق 70 مليوناً، أريد فقط الاستقرار هنا في أسرع وقت ممكن، هذا هو الأهم».
وتُوّج الكولومبي بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزيين، إضافة إلى كأس الرابطة في مناسبتين، خلال ثلاث سنوات ونصف قضاها في أنفيلد.
وأحرز الموسم الماضي 17 هدفاً وقدّم ثماني تمريرات حاسمة في 50 مباراة شارك خلالها مع ليفربول الذي قاده المدرب الهولندي آرنه سلوت إلى اللقب العشرين القياسي، معادلا بذلك رقم غريمه مانشستر يونايتد.

 

بايرن ميونيخ
ليفربول
لويس دياز
فلوريان فيرتز
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