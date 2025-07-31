لوكلير يشيد بفاسور بعد تجديد عقده مع فيراري



بودابست (أ ب)



أشاد شارل لوكلير، من موناكو، بالفرنسي فريد فاسور ورؤيته، وذلك بعدما جدد مدير الفريق عقده، بعد جدل طويل حول مستقبله.

وقال فريق فيراري إن عقد فاسور الجديد، الذي تم الإعلان عنه، هو دلالة على الثقة في إمكانياته وقيادته، في الوقت الذي لم يحقق فيه الفريق الإيطالي أي فوز في أي سباق «الفورمولا-1» موسم 2025.

وأضاف لوكلير أن بناء شيء جديد في عالم «الفورمولا-1» يعد أمراً صعباً، خاصة فيما يتعلق ببناء فريق ناجح، قائلاً إن الوضع الحالي للفريق تعقد نتيجة الضجة المحيطة بفيراري عبر انضمام البريطاني لويس هاميلتون للفريق، وخسارة لقب بطولة الصانعين بصعوبة العام الماضي.

وتابع لوكلير أن فاسور يتميز بروح الدعابة وبرودة الأعصاب في الوقت الذي يتعرض فيه فيراري للضغط.

وقال لوكلير: «من الأمور الصعبة في فيراري هو أن العاطفة جزء مهم من العمل اليومي، فريد يعرف جيدا كيف يبعد عاطفته جانباً ولديه رؤية واضحة لما نحن فيه بغض النظر عن الضجة الحيطة بالفريق».

وقبل سباق المجر، قال فيراري إن العقد الجديد لفاسور سيكون لعدة سنوات، بدون تحديد مدة معينة، وكان هاميلتون، زميل لوكلير، قد أظهر دعمه لفاسور بعد التقارير التي بثتها وسائل إعلام إيطالية حول أن مستقبل مدير يمكن أن يكون مثار تساؤلات.