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الرياضة

«العملاق أوبا» يعود من جديد إلى مارسيليا

«العملاق أوبا» يعود من جديد إلى مارسيليا
31 يوليو 2025 22:26

 
مارسيليا (أ ف ب)

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عاد المهاجم الدولي الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج إلى صفوف مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، قادماً من القادسية السعودي، وذلك بعد عام واحد فقط على مغادرته، وفقاً لما أعلنه النادي الجنوبي من دون تحديد مدة العقد.
وكتب بطل فرنسا تسع مرات في حسابه الرسمي على موقع «اكس» أن «العملاق أوبا عاد من جديد إلى صفوف مارسيليا».
وغادر الجابوني مارسيليا بعد موسم ناجح في 2024، سجّل خلاله 30 هدفاً، وقدّم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، محطماً الرقم القياسي أفضل هداف في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (34 هدفاً)، لكن ذلك لم يمنع فريقه من احتلال مركز ثامن مخيّب للآمال في الدوري المحلي بدون بلوغ أي مسابقة أوروبية.
ويعود لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي السابق، إلى ملعب فيلودروم، وهو «مسرح يليق به» حسب تعبير ناديه القديم الجديد.
وأحرز «أوبا» بألوان القادسية 21 هدفاً في 36 مباراة، منها 17 هدفاً في الدوري المحلي ساعده من خلالها على احتلال المركز الرابع الموسم الماضي خلف حامل اللقب الاتحاد والهلال والنصر توالياً، كما بلغ معه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي خسرها أمام الاتحاد.
وسيتم تقديم اللاعب البالغ 36 عاماً إلى وسائل الإعلام الجمعة في مركز تدريبات النادي، قبل ظهوره أمام مشجعي الفريق مساء السبت على هامش المباراة الودية على ملعب فيلودروم أمام إشبيلية الإسباني، والتي من المتوقع ألا يشارك فيها.

مارسيليا
أوباميانج
القادسية
دورتموند
أرسنال
برشلونة
تشيلسي
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