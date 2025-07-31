براءة لاعب وستهام من «التهمة الخطيرة»!



لندن (أ ف ب)



أعلن نادي وستهام الإنجليزي لكرة، تبرئة لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات، وذلك من طرف لجنة تنظيمية مستقلة.

ووُجّهت إلى الدولي البرازيلي أربع تهم بانتهاك قواعد الاتحاد الإنجليزي للعبة المرتبطة بمباريات كان فريقه طرفاً فيها في الدوري المحلي.

واتُهم اللاعب البالغ 27 عاماً بمحاولة التأثير بشكل مباشر على المباريات، من خلال بحثه المتعمد للحصول على بطاقة من الحكم لـ «هدف غير مشروع يؤثر على سوق المراهنات».

ونفى باكيتا التهم الموجهة إليه وخلُصت اللجنة التنظيمية المستقلة إلى أن التهم غير مثبتة بعد جلسة استماع.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للعبة ثبوت تهمتين ضد البرازيلي تتعلقان بعدم التعاون مع تحقيقاته.

وأضاف أن اللجنة ستقرر العقوبة المناسبة لتلك الانتهاكات المثبتة «في أقرب فرصة».

وقال البرازيلي في بيان نشره صاحب المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي، إنه لطالما أصرّ على «براءته من هذه الاتهامات الخطيرة للغاية».

وقالت نائبة رئيس وستهام كارين برايدي «يُسعدنا تبرئة لوكاس، أصرّ على براءته منذ البداية، وقفنا إلى جانبه كناد ودعمناه بحزم طوال سير القضية».