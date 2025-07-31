الاتفاق السعودي يضم كوكا



الرياض (د ب أ)



أكمل نادي الاتفاق السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم المصري المخضرم أحمد حسن كوكا، وأعلن عن ضمه رسمياً.

وتعاقد الاتفاق مع كوكا «32 عاماً» في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى اللاعب مسيرته مع فريقه السابق لوهافر الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم، حيث لعب دوراً بارزاً في تجنب الفريق للهبوط للدرجة الثانية.

ونشر النادي على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي صورة للاعب المصري ومقطع فيديو له وعلق عليهما «كوكا اتفاقي.. كوكا يكتب فصلاً جديدا في مسيرته».

وخاض كوكا 16 مباراة مع لوهافر، الذي انضم لصفوفه في النصف الثاني من الموسم المنقضي، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، علماً بأنه كان في النصف الأول من الموسم يلعب مع ريو أفي البرتغالي، الذي لعب معه 11 مباراة وسجل خلالها هدفين.

وأصبح كوكا اللاعب المصري الرابع الذي يرتدي قميص الاتفاق بعد كل من سمير كمونة وأحمد الشيخ وحسين السيد.

وبدأ كوكا مشواره الكروي مع الأهلي المصري، قبل أن يرحل عنه عام 2011 من أجل الانضمام لفريق الشباب تحت 19 عاما بنادي ريو أفي، ليظل في الملاعب الأوروبية منذ ذلك الحين حتى نهاية موسم 2024 - 2025.