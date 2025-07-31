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الرياضة

منتخب اليد يشارك في بطولة آسيا بالكويت

منتخب اليد يشارك في بطولة آسيا بالكويت
1 أغسطس 2025 01:18

الشارقة (وام)

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أعلن اتحاد كرة اليد، مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا للرجال بالكويت التي تقام خلال يناير المقبل، ووضع ترتيبات محلية وخارجية استعداداً للبطولة.
وأوضح الاتحاد في بيان أن الموسم الجديد ينطلق ببطولة كأس الوطن في سبتمبر المقبل، بمشاركة ستة فرق، وعقد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة القادمة في سبتمبر أيضاً.
وأكد ناصر الحمادي، الأمين العام للاتحاد أن الموسم الجديد يتضمن أيضاً بطولات لفئات الشباب والناشئين والأشبال والصغار، إضافة إلى مهرجانات البراعم، وذلك في 10 سبتمبر.
ولفت إلى أن الشارقة الفائز ببطولة آسيا، سيشارك في كأس العالم 2025 «سوبر غلوب» والمقرر إقامته خلال سبتمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تعد البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، بمشاركة أبطال القارات.

منتخب اليد
اتحاد اليد
كرة اليد
اتحاد كرة اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
بطولة آسيا لكرة اليد
البطولة الآسيوية لليد
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