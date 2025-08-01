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الرياضة

فناربخشه يربط شكرينيار بالعقد الدائم

فناربخشه يربط شكرينيار بالعقد الدائم
1 أغسطس 2025 09:36

باريس(رويترز)

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أعلن نادي فناربخشه التركي أمس تعاقده مع المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار لأربع سنوات، بعد رحيله عن بطل فرنسا باريس سان جيرمان.وقال فناربخشه إن شكرينيار سيحصل على راتب سنوي قدره ثمانية ملايين يورو. ولم يتم الكشف عن رسوم الانتقال. وكان شكرينيار قد انتقل إلى النادي الذي يتخذ من إسطنبول مقراً على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان في يناير الماضي، قبل أن ينضم نهائياً أمس الخميس. وقال باريس سان جيرمان في بيان "ميلان شكرينيار... أكمل انتقاله الدائم إلى فناربخشه التركي". وساعد شكرينيار (30 عاماً)، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان قادماً من إنتر ميلان الإيطالي في 2023، فناربخشه على احتلال المركز الثاني في الدوري التركي الموسم الماضي. ويقود فناربخشه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

إنتر ميلان
باريس سان جيرمان
مورينيو
فناربخشة
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