الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بعد العودة من معسكر سلوفينيا.. دبا الفجيرة يبدأ «المرحلة 3»

بعد العودة من معسكر سلوفينيا.. دبا الفجيرة يبدأ «المرحلة 3»
1 أغسطس 2025 10:40

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أخبار ذات صلة
أندية «أدنوك للمحترفين» تختتم المعسكرات الأوروبية بنسبة 90 %
ماناج يدخل تاريخ سيفاسبور بـ«مليوني دولار»

عاد فريق دبا الفجيرة إلى أرض الوطن، بعد ختام معسكره الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا، ضمن تحضيراته للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، حيث خاض خلاله أربع مباريات ودية متدرّجة القوة، تنوعت بين فرق أوروبية وخليجية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية. وشهد المعسكر تركيز الجهاز الفني على زيادة الانسجام بين عناصر الفريق، وتصحيح الجوانب التكتيكية، إلى جانب الوقوف على مستويات اللاعبين الجدد. ويبدأ الفريق المرحلة الثالثة من الإعداد على الصعيد المحلي، والتي تتضمن برنامجاً تدريبياً مكثّفاً، بالإضافة إلى خوض مباراة أو مباراتين وديتين خلال الفترة التي تسبق انطلاقة دوري الدرجة الأولى، وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية الرسمية. وتسود أجواء من التفاؤل داخل الفريق، في ظل الانضباط والجدية، التي ميّزت كافة مراحل التحضير حتى الآن، وسط تطلع كبير لتقديم موسم مميز وتحقيق تطلعات الجماهير.

دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
الرياضة
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
اليوم 17:05
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يجدد شروط روسيا للسلام في أوكرانيا
اليوم 17:03
تحذيرات سابقة من تسونامي أعقبت زلزالاً قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا (وكالات)
الأخبار العالمية
«العالمية للأرصاد»: الزلازل وتسونامي تهديد متصاعد يتطلب تعزيز الإنذار المبكر دوليا
اليوم 16:40
«الأمن السيبراني» وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
علوم الدار
«الأمن السيبراني» وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
اليوم 16:11
وفاة نجل حارس بايرن ميونيخ
الرياضة
وفاة نجل حارس بايرن ميونيخ
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©