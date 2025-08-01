بعد العودة من معسكر سلوفينيا.. دبا الفجيرة يبدأ «المرحلة 3»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

عاد فريق دبا الفجيرة إلى أرض الوطن، بعد ختام معسكره الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا، ضمن تحضيراته للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، حيث خاض خلاله أربع مباريات ودية متدرّجة القوة، تنوعت بين فرق أوروبية وخليجية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية. وشهد المعسكر تركيز الجهاز الفني على زيادة الانسجام بين عناصر الفريق، وتصحيح الجوانب التكتيكية، إلى جانب الوقوف على مستويات اللاعبين الجدد. ويبدأ الفريق المرحلة الثالثة من الإعداد على الصعيد المحلي، والتي تتضمن برنامجاً تدريبياً مكثّفاً، بالإضافة إلى خوض مباراة أو مباراتين وديتين خلال الفترة التي تسبق انطلاقة دوري الدرجة الأولى، وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية الرسمية. وتسود أجواء من التفاؤل داخل الفريق، في ظل الانضباط والجدية، التي ميّزت كافة مراحل التحضير حتى الآن، وسط تطلع كبير لتقديم موسم مميز وتحقيق تطلعات الجماهير.