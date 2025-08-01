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الرياضة

السوبر البرتغالي.. بنفيكا يحرز اللقب على حساب سبورتينج

السوبر البرتغالي.. بنفيكا يحرز اللقب على حساب سبورتينج
1 أغسطس 2025 10:46

لشبونة (أ ف ب)

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أحرز بنفيكا لقبه العاشر في الكأس السوبر البرتغالية في كرة القدم، بفوزه على سبورتينج 1-0 أمس، أمام مدرجات ممتلئة في ألغارفه (جنوب)، وثأر جزئياً من غريمه العاصمي، الذي أحرز الموسم الماضي ثنائية الدوري والكأس.وبعد حلوله وصيفاً وراء سبورتينج الموسم الماضي في الدوري والكأس، سجل بنفيكا هدف الفوز عبر مهاجمه اليوناني فانغيليس بافليديس مطلع الشوط الثاني، بتسدية أرضية قوية من داخل المنطقة (50). وبعد موسم مخيب، أجرى فريق "النسور" عدة تعاقدات لتعزيز صفوفه، فضم لاعب الوسط الهجومي الكولومبي ريتشارد ريوس (نحو 30 مليون دولار من بالميراس البرازيلي)، المهاجم الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش (26 مليون دولار من أونيون سان جيلواز البلجيكي)، الظهير الأيمن البوسني عمار ديديتش (نحو 14 مليون دولار من سالزبورج النمساوي) والظهير الأيسر السويدي سامويل دال (19 مليون دولار من روما الإيطالي). في المقابل، رحل المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس عن سبورتينج في صفقة ضخمة إلى أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي بلغت نحو 85 مليون دولار. وينطلق الدوري البرتغالي في 8 أغسطس الجاري، فيما يقام الكلاسيكو الأول بين سبورتينج وبورتو في المرحلة الرابعة.

بنفيكا
سبورتينج لشبونة
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