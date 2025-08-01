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الرياضة

الإعارة تقرب بالينيا من توتنهام

الإعارة تقرب بالينيا من توتنهام
1 أغسطس 2025 11:34

ميونيخ (د ب أ)

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أصبح جواو بالينيا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على وشك العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى. وأفادت تقارير إخبارية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بات قريباً من التعاقد مع اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن بايرن، وافق على إعارة نجم منتخب البرتغال 30 عاماً إلى توتنهام، فيما كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أيضاً أن بالينيا توصل لاتفاق بشأن بنوده الشخصية مع الفريق الفائز بلقب بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المنصرم. في المقابل، كشفت بيلد أن الاتفاق الكامل بين الناديين لم يتم حسمه بعد. وانضم بالينيا لبايرن قادماً من فولهام الإنجليزي قبل عام مقابل 51 مليون يورو، لكنه عانى من أجل الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للعملاق الألماني. وشارك بالينيا في 25 مباراة فقط مع بايرن بجميع المسابقات، من بينها 17 مباراة بالدوري الألماني، لكن إصابة عضلية أجبرته على الابتعاد عن المستطيل الأخضر فترة طويلة، كما غاب أيضاً عن الفريق البافاري بسبب المرض. وأوضحت بيلد أن بايرن أبدى استعداده للتفاوض على انتقال دائم لبالينيا مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو، علماً بأن عقد اللاعب مع بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) مستمر حتى يونيو2028.

بايرن ميونيخ
توتنهام
فولهام
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