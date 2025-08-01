نيمار يتصدر «الأطول» تربعاً على عرش الأغلى في العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

من دييجو مارادونا إلى روبرتو باجيو، ومن كريستيانو رونالدو إلى بول بوجبا، سجّل بعضٌ من أعظم الأسماء، التي نزلت إلى أرض الملعب في الماضي الرقم القياسي لأغلى صفقة في التاريخ، واستمرت تكلفة انتقالات اللاعبين في الارتفاع على مدار العقود الخمسة الماضية. وفي عام 1980، ظهرت الطفرة بالرقم القياسي العالمي مع انتقال آندي جراي من أستون فيلا إلى وولفرهامبتون مقابل 3 ملايين يورو، وفي مطلع الألفية الثانية، عام 2000، كان الرقم القياسي العالمي لانتقال كريستيان فييري من لاتسيو إلى إنتر ميلان مقابل 46.5 مليون يورو. لكن نيمار أبرز من احتفظ بالرقم القياسي لأطول فترة انتقال! وحافظ نيمار على لقبه كأغلى لاعب في العالم لمدة 7 سنوات و11 شهراً و28 يوماً، متجاوزاً فترة زين الدين زيدان في القمة، التي استمرت 7 سنوات وأحد عشر شهراً و27 يوماً، بعد انتقاله مقابل 77.8 مليون يورو من يوفنتوس إلى ريال مدريد عام 2001، وسيتجاوز البرازيلي قريباً حاجز الثماني سنوات، ويبدو أنه لا يزال قادراً على الاحتفاظ بهذا اللقب لسنوات عديدة مقبلة. وخلف زيدان، يأتي المهاجم الإيطالي السابق جيانلوكا فيالي، الذي انتقل من يوفنتوس إلى ريال مدريد عام 1992 مقابل 20.6 مليون يورو، وكان أغلى لاعب في العالم لمدة 5 سنوات، وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أغلى صفقة في العالم لمدة 4 سنوات وشهر واحد و26 يوماً بين عامي 2009 و2013، بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، كما احتفظ مارادونا بهذا الإنجاز لأربع سنوات بين عامي 1982 و1986، بعد انتقاله من أرجنتينوس جونيورز إلى برشلونة مقابل 7.3 مليون يورو. وتضم قائمة العشرة الأوائل كلاً من، جاريث بيل (عامان و11 شهراً و8 أيام)، وروبرتو باجيو (عامان)، والمجري لاجوس ديتاري (عامان) ورونالدو البرازيلي (عام و5 أيام) ضمن قائمة العشرة الأوائل.