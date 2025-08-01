ليفربول وبرشلونة يتنافسان على ضم «كانافارو الجديد»

معتز الشامي (أبوظبي)

أنتجت إيطاليا بعضاً من أشهر المدافعين على مدار العقود القليلة الماضية، ولعلّ أحدثهم جيوفاني ليوني، الملقب بـ«فابيو كانافارو الجديد»، ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً مجهولاً نسبياً لدى العديد من مشجعي كرة القدم، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لمن تابع الدوري الإيطالي عن كثب الموسم الماضي، حيث استمتع ليوني بموسمه المميز مع بارما، بعد مشاركته في 17 مباراة، في أول ظهور له في الدوري، ما يُبرز سبب كل هذا الحماس والإثارة حوله. ويمتلك ليوني العديد من السمات التي تشير إلى أنه سيتطور ليصبح قلب دفاع من النخبة، إذ كان اللاعب الدولي الإيطالي الشاب قد تلقى رعاية كريستيان كيفو، في بارما الموسم الماضي، لكن المدرب الروماني حل محل سيميوني إنزاجي في إنتر ميلان هذا الصيف، ويُصر كيفو على العمل مع ليوني مجدداً في ميلانو الموسم المقبل، لكن إنتر يواجه منافسة قوية من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بما فيها ليفربول، إضافة إلى برشلونة الذي يراقب المدافع أيضاً، لكن من هو جيوفاني ليوني؟ حيث وُلد ليوني في روما، وتدرج في صفوف الشباب في بادوفا بعد انتقاله إلى سيتاديلا في سن مبكرة.وظهر المدافع، الذي يبلغ طوله 190 سم، لأول مرة كمحترف في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بعد أشهر قليلة من بلوغه السادسة عشرة في مارس 2023، ما أهّله للانتقال على سبيل الإعارة إلى سامبدوريا في فبراير 2024، ووقع مع النادي بشكل دائم مقابل 1.5 مليون يورو في يونيو 2024، لكن بارما حسم الصفقة بعد شهرين فقط مقابل 4.8 مليون يورو. وتألق ليوني في موسمه الأول مع بارما، حيث ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 13.2 مليون يورو لتصل إلى 18 مليون يورو، وهو حاليا ثالث أغلى مدافع تحت 21 عاماً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويمتلك ليوني قدرات بدنية مذهلة، فهو طويل القامة، لكنه يتمتع بسرعته، ويستطيع قطع مسافات طويلة، ويتميز بتمركزه وقدرته على التنبؤ، كما أنه قوي البنية في المواجهات الثنائية دون ارتكاب الكثير من الأخطاء. وفي عهد تشيفو، لم يكن بارما معروفاً باللعب من الخلف، ولم يكن يُطلب من ليوني إخراج الكرة من الدفاع. ويمتلك ليوني الصفات اللازمة للتفوق في هذا الجانب، لكن عليه تحسين تمريراته الدفاعية، فهي مهارات لا غنى عنها لأي مدافع شاب، يسعى إلى أن يصبح من الطراز الرفيع في كرة القدم الحديثة.