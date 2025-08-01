موهبة الريال في انتظار الإفراج!

معتز الشامي (أبوظبي)

على الرغم من تعاقد ريال مدريد مع فرانكو ماستانتونو «17 عاماً» مقابل 72 مليون دولار، وهو ما كان حلماً لجماهيره، لكنه لا يستطيع حتى التدرب مع الفريق، ليبقي السؤال لماذا يُمنع النادي الإسباني من استخدام أحدث جوهرة أرجنتينية لديه؟. وانضم ماستانتونو إلى ريال مدريد كأحد أهم رهانات النادي طويلة الأجل، في سن السابعة عشرة فقط، حيث دفع النادي الملكي 51.5 مليون دولار أميركي إلى ريفر بليت، إضافة إلى 20 مليون دولار أخرى ضرائب ورسوم، ليتفوق على عمالقة أوروبا في ضم أحد ألمع المواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية. لكن ظهوره الأول سيُؤجل. وبموجب القانون الإسباني، لا يُسمح للاعبين القاصرين بالتدرب رسمياً مع الفريق الأول، ما يمنع ماستانتونو من الانضمام إلى تشكيلة تشابي ألونسو، حتى 14 أغسطس المقبل، وهو عيد ميلاده الثامن عشر، لذا وجب على الأرجنتيني التدرب بشكل منفصل، بعيداً عن نجوم مثل بيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو وفالفيردي. وإلى جانب تأخر عملية الاندماج، يواجه ماستانتونو منافسة شرسة، حيث تزخر مراكز هجوم ريال مدريد بالمواهب الشابة: يتنافس إندريك وجونزالو جارسيا بالفعل على القميص رقم 9 الشاغر، بينما يتنافس أردا جولر وإبراهيم دياز أيضاً على أدوار مماثلة. ويستطيع ماستانتونو اللعب كصانع ألعاب أو جناح أيمن، وسيحتاج إلى إثبات جدارته كلاعب أساسي في ريفر بليت، حيث شارك في 64 مباراة، سجل فيها 10 أهداف، وقدّم 7 تمريرات حاسمة، بل وحظي باستدعاء للمنتخب الأرجنتيني، وبالتالي الإمكانات موجودة، لكن التحدي هائل، وفي الوقت الحالي، يراقب ريال مدريد تقدم لاعبه الجديد عن كثب، إذ يتدرب بمفرده، ولم تكن هذه البداية التي يحلم بها، لكن النادي واثق من أن الأرجنتيني سينتظر بصبر ويتألق عندما يحين الوقت.