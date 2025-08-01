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الرياضة

«عمومية القوى» تستعرض تعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات

«عمومية القوى» تستعرض تعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات
1 أغسطس 2025 13:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة 24 نادياً في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عند الساعة العاشرة والنصف من صباح غد السبت في مقر اللجنة الأولمبية بدبي، وذلك لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي، وإقرار اللائحة الانتخابية، وتكليف لجنة الانتخابات ببدء العمل. وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أن انعقاد الاجتماع يأتي استناداً إلى قرار مجلس الإدارة، في اجتماعه الأخير، لبحث جميع الترتيبات الخاصة بالتعديلات الخاصة بالنظام الأساسي، والاستعداد لمرحلة الانتخابات حسب الجدول الزمني المقرر من اللجنة الانتخابية. وأشار إلى أن هناك 23 نادياً تملك حق التصويت في الانتخابات المقررة للدورة المقبلة، فيما يدخل نادي خورفكان الرياضي للمرأة، بصفته عضواً رياضياً، حيث لم يشارك حتى الآن في أنشطة الاتحاد، موضحاً اكتمال جميع الترتيبات لعقد الاجتماع، وتوجيه دعوات المشاركة للأندية الأعضاء.

اتحاد ألعاب القوى
اللجنة الأولمبية الوطنية
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