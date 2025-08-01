«عالم دبي للرياضة» ينطلق الأحد

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لعالم دبي للرياضة، عن انطلاق فعالياته يوم «الأحد» 3 أغسطس المقبل وتستمر حتى 2 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويتم تنظيم الحدث الصيفي من قبل مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ليمنح أفراد المجتمع فرصة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية في بيئة مكيّفة بالكامل، مع مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التدريبية. ويتيح الحدث للزوار ممارسة تسع رياضات مختلفة هي كرة القدم وكرة السلة والبادل والكرة الطائرة والكريكيت والتنس والريشة الطائرة وتنس الطاولة وكرة البيكل، إضافة إلى صالة حديثة للياقة البدنية تفتح أبوابها مجاناً للجميع وتوفر أحدث الأجهزة لمختلف تمارين القوة واللياقة، فضلاً عن منطقة مخصّصة للأطفال تضم ألعاباً ومغامرات وأنشطة إبداعية تناسب العائلات. وينطلق البرنامج بسباق «DSW Run IN» يوم «الأحد» 3 أغسطس، الذي يُعد أول نصف ماراثون داخلي في دبي، ويشارك فيه نخبة من العدّائين وسط إقبال كبير من عشاق الرياضة، فيما يشهد يوم 23 أغسطس تنظيم الدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة، بمشاركة فرق الشركات في الدولة، في أجواء تنافسية تعزز روح اللعب الجماعي. كما يتعاون في الحدث الصيفي «عالم دبي للرياضة»، نخبة من الأكاديميات الرياضية العالمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة للأطفال من عمر 4 أعوام إلى 14 عاماً، بإشراف خبراء ومدربين معتمدين، حيث تتضمن ورش عمل ودورات لتنمية القدرات وصقل مهارات الرياضيين الصغار على مدار شهر كامل.