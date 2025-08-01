«الدرعية» تتألق في «الصباحية» مع انطلاقة الجولة الثانية من «العين للهجن»

العين (الاتحاد)

تألّقت «الدرعية» لمحمد مبارك بن عامر الحبسي، وحلقت بناموس الشوط الأول لسن الفطامين، في انطلاقة الجولة الثانية من مهرجان العين للهجن، والتي شهدت إقامة 20 شوطاً في ميدان الروضة بمنطقة العين. وكانت «الدرعية» أولى الواصلات إلى خط النهاية بعد أن أكملت مسافة 1500 متر بتوقيت بلغ 1:57:47 (أفضل توقيت). ونجح «مفنود» لشهاب حمد علي الجحافي، في تصدر الشوط الثاني بعد أن حلَّ في المركز الأول بزمن بلغ 1:59:53، وفي الشوط الثالث كان الموعد مع «التماس» لعماد غريب سعد الجنيبي، التي وصلت في المركز الأول بزمن بلغ 1:59:50، وكسب «متعب» لصالح خميس حمد البطيني، ناموس الشوط الرابع، وأنهى مسافة السباق في زمن بلغ 2:01:43، وطارت «حربة» لأحمد سلطان سويدان الغفيلي، بناموس الشوط الخامس بعد وصولها في المركز الأول بزمن قدره 2:01:01.وفي الشوط السادس خطفت «خيال» لمحمد خليفة طالب المهري، المركز الأول وأنهت مراحل الشوط في 1:59:23، وفي الشوط السابع تصدر «شاهين» لصقر سليم سالم الجنيبي بعد وصوله إلى خط الختام في 2:00:24، وفاز «الظبي» لحمد مسلم سالم الجحافي، بالمركز الأول في الشوط الثامن، وحقق زمناً بلغ 2:00:60، وفي الشوط التاسع وصلت «الشاهينية» لحمد حميد منصور الدرعي، في المركز الأول بزمن بلغ 2:00:72، وفي الشوط العاشر كان «الفارس» لأحمد خليفة عامر الحبسي، أول الواصلين لخط الختام، بزمن قدره 1:59:59. وجاءت النتائج في باقي الأشواط بواقع فوز «الظبي» لخويتم سالم جدع العامري بالشوط الـ11، وفي الشوط 12 سجل «حضور» لبدر رامس محمد الجحافي حضوره، وبرز «شاهين» لعزيز سيف حارب الدرعي بلقب الشوط الـ13، وحقق «منصي» لحمود بن طويرش الوهيبي لقب الشوط الـ14، وفي الشوط 15 حقق «مغثة» لنفس مالك المطية السابقة اللقب، وفي الشوط 16 نال «كفو» لحمد غدير«خميس الجديلي لقب الشوط، وفي الشوط 17 تألقت «الشامخة» لغانم سعيد عيد المنصوري باللقب، أما الشوط 18 فكان لقبه من نصيب «الذيب» لعبدالله راشد الشاوي الغفلي، وفي الشوط 19 نالت «مهدية» لعبدالله سعيد سالم الوهيبي اللقب، أما الشوط 20 فذهب لقبه «متوكل» إلى غانم سعيد عيد المنصوري، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.