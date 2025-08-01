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الرياضة

ليفربول يكشف عن قمصانه للموسم الجديد بمشاركة صلاح

ليفربول يكشف عن قمصانه للموسم الجديد بمشاركة صلاح
1 أغسطس 2025 14:42

لندن (د ب أ)

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كشف نادي ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن قمصان الفريق للموسم الجديد 2025 / 2026، بمشاركة عدد من نجومه في مقدمتهم الهداف الدولي المصري محمد صلاح. ونشر الموقع الرسمي لليفربول اليوم الجمعة صورة لصلاح بقميص ليفربول الأساسي، وصورة أخرى بالقميص الاحتياطي، وذلك قبل أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويمثل القميص الجديد عودة للشراكة التاريخية بين ليفربول وشركة (أديداس) الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية، بعد أن تم الإعلان رسمياً في مارس الماضي عن تجديد التعاون بين الطرفين. ويأتي القميص الأساسي باللون الأحمر الكامل مع الخطوط الثلاثة البيضاء الكلاسيكية لأديداس على الأكمام، بينما استوحي شكل القميص الاحتياطي من التصاميم الكلاسيكية للنادي، بتدرجات الأبيض العاجي وتفاصيل بالأحمر والأسود. ويخوض ليفربول لقائه الرسمي الأول في العاشر من أغسطس الجاري بمواجهة كريستال بالاس في بطولة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي أمام ضيفه بورنموث بعدها بخمسة أيام.

ليفربول
محمد صلاح
كريستال بالاس
بورنموث
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