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الرياضة

أرتيتا يتوقع تألق جيوكيريس في المباراة القادمة

أرتيتا يتوقع تألق جيوكيريس في المباراة القادمة
1 أغسطس 2025 14:48

لندن (د ب أ)

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أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم الفريق الجديد سيظهر "بشكل مختلف" في اللقاءات المقبلة. وسجل اللاعب الجديد، الذي انضم لأرسنال مؤخراً قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ظهوره الأول مع الفريق اللندني، بعدما شارك كبديل في الدقيقة 77 من عمر المباراة الودية، التي خسرها النادي الملقب بـ(المدفعجية) صفر / 1 أمام جاره توتنهام هوتسبير أمس الخميس في هونج كونج، استعداداً لانطلاق الموسم المقبل. ولم يكن لدى جيوكيريس، الذي انضم يوم السبت الماضي لأرسنال في صفقة قيمتها 5. 63 مليون جنيه إسترليني، الوقت الكافي لإحداث تأثير، حيث لمس الكرة مرتين فقط خلال اللقاء، بينما سدد أرسنال كرة واحدة على المرمى طوال المباراة. ويلتقي أرسنال مع فياريال الإسباني ودياً على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أرتيتا أن يكون لجيوكيريس وزميله الجديد كريستيان موسكيرا، الذي دخل بديلاً في نفس وقت اللاعب السويدي، دور أكبر في المباراة. ونقل الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" عن أرتيتا قوله "أنا سعيد جداً بوجودهما (جيوكيريس وموسكيرا) هنا. أعتقد أنهما سيضيفان قيمة كبيرة للفريق. سترون فوراً الطاقة والجودة التي سيقدمها كل منهما". وأضاف مدرب أرسنال "لقد كانت مشاركتهما قصيرة، لكنها انتهت الآن على الأقل، وعندما يلعبان ضد فياريال الآن، أنا متأكد من أن الأمور ستكون مختلفة بالنسبة لهما".

أرتيتا
أرسنال
ملعب الإمارات
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