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الرياضة

«إصابة الظهر» تبعد ألونسو عن التجارب الحرة في المجر

«إصابة الظهر» تبعد ألونسو عن التجارب الحرة في المجر
1 أغسطس 2025 14:53

بودابست (رويترز)

سيحل البرازيلي فيليبي دروجوفيتش السائق الاحتياطي في أستون مارتن، محل فرناندو ألونسو في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، بسبب معاناة السائق الإسباني من إصابة في الظهر.وقال الفريق إن ألونسو، الذي أكمل 44 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، كان يعالج من هذه المشكلة العضلية منذ سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع الماضي، وفضل عدم المشاركة في التجارب الحرة الأولى بينما يواصل العلاج. وقال فريق أستون مارتن "سيشارك فيليبي دروجوفيتش في التجارب الحرة الأولى إلى جانب لانس سترول. "سيتم في الوقت المناسب اتخاذ القرار بشأن مشاركة فرناندو في التجارب الحرة الثانية وما تبقى من السباق". وفاز ألونسو، بطل العالم مرتين، بالسباق الأول في مسيرته في فورمولا 1 على حلبة هنجارورينج مع رينو في 2003. وتوج دروجوفيتش (25 عاماً) بطلاً لفورمولا 2 في 2022، ليشارك في عدد من الاختبارات في فورمولا 1 لكنه لم يبدأ أي سباق بعد. ويحتل أستون مارتن المركز الثامن في البطولة التي تضم عشرة فرق متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على هاس.

بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1
فرناندو ألونسو
أستون مارتن
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