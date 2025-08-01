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الرياضة

«كورال الهمة» يختتم النشاط الصيفي في «دبي لأصحاب الهمم»

«كورال الهمة» يختتم النشاط الصيفي في «دبي لأصحاب الهمم»
1 أغسطس 2025 15:22

 
دبي (الاتحاد)

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نال «كورال الهمة» إعجاب وتقدير الحضور، في حفل ختام «النسخة التاسعة» للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي أقيم تحت شعار «صيفنا حلو»، واشتمل على 150 فعالية خلال 6 أسابيع، في محاوره الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية، بمشاركة 200 عضو و100 متطوع ومتطوعة.
ووجه ماجد العصيمي، المدير التنفيذي، الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها بأصحاب الهمم، مما كان له المردود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، مؤكداً أن نادي دبي يترجم رؤى وتطلعات القيادة في تمكين هذه الفئة في المجتمع.
وأشار العصيمي إلى أن وصول أبطالنا إلى العالمية عبر بوابة الرياضة ثمرة الاهتمام والدعم، وأن نادي دبي يحرص على اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب الابتكارات، والعمل على بث روح العمل الجماعي بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية التي من شأنها أن تسهم في بلوغ طموحات «أصحاب الهمم».
وقال: إن النشاط الصيفي حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف، حيث لمسنا فرحة المشاركين وأسرهم، من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كل الأنشطة واستثمار الصيف بتنوع الأنشطة ليحقق الجميع ما سعينا إليه.
ووجه العصيمي الشكر إلى الرعاة والشركاء الذين ظلوا يعززون قيم العمل المشترك، من أجل بناء شراكات استراتيجية ضمن المسؤولية المجتمعية مع النادي نحو توطيد أواصر التعاون في جميع المبادرات والفعاليات، وإلى فرق العمل المختلفة بقيادة فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية.
وقام ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم الرعاة وشركاء النجاح.

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
ماجد العصيمي
ثاني جمعة بالرقاد
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